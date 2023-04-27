РИА Новости: Белый дом прокомментировал новую шпаргалку Байдена

1:18 Your browser does not support the audio element. Мир

Подготовка вопросов на пресс-конференциях американского главы Джо Байдена — это абсолютно нормально, а журналистов для вопросов выбирают заранее.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, рассказывая о замеченной накануне шпаргалке.

"Совершенно нормально, когда президенту сообщают о журналистах, которые хотят задать вопросы, и темах", — цитирует брифинг Жан-Пьер РИА Новости.

Она заявила, что тех, кому дадут слово, выбирали заранее.

СМИ США ранее заявили, что не передавало пресс-службе Байдена вопрос к брифингу, конспект которого журналисты заметили на его шпаргалке.

Накануне фотографы запечатлели момент, когда президент США ненароком перевернул листок с фото, должностью и вопросом сотрудниц прессы.

"Как ВЫ увязываете ВАШИ приоритеты во внутренней политике — например, переориентацию производства полупроводников — с внешней политикой, основанной на альянсах?" — было сказано в записке.

Это не первый случай, когда Байден демонстрирует публике записки, в которых расписаны его действия. Также представители СМИ не раз подлавливали его с подсказками о политике его администрации.