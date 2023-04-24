Посол Швейцарии в Германии Пауль Зегер сделал заявление о том, что поддерживает решение властей отказаться от передачи Киеву швейцарских боеприпасов. Под этим следует подразумевать, что "страна не поддерживает войну", пишет информационный портал Augsburger Allgemeine.
Посол акцентировал внимание на принципе нейтралитета, которого предпочитает придерживаться швейцарское правительство. Речь идёт о "части нашей ДНК", подчеркнул Зегер. Швейцария и в дальнейшем будет воздерживаться от применения военной силы, резюмировал он.
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