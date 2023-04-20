Захарова: поставки оружия Киеву негативно скажутся на отношениях РФ и Южной Кореи

1:05 Your browser does not support the audio element. Политика

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что поставки вооружения Украине Южной Кореей сильно ударят по отношениям между Сеулом и Москвой.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что южнокорейские власти решили поставлять оружие Киеву, но в ситуации с которой "не смогут смириться", к примеру, при массовой гибели мирных граждан.

Захарова напомнила официальному Сеулу, что он, как и весь коллективный Запад, никак не реагировал на обстрелы Донбасса в течение долгих лет.

"Это стало одной из ключевых причин текущего кризиса. Сострадания к этим многочисленным жертвам со стороны "коллективного Запада", включая Сеул, мы не увидели", — пояснила представитель МИД.

Захарова подчеркнула, что такой шаг Южной Кореи, как поставка оружия киевскому режиму будет расценен как антироссийский акт.

"В этой ситуации любые поставки вооружений на Украину — откуда бы они не исходили — рассматриваем как откровенно враждебный антироссийский акт", — подчеркнула она.

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