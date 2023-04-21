WP: Россия пытается создать антивоенную коалицию в Германии, чтобы остановить поставки оружия Украине

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Кремль пытается влиять на внутреннюю политику Германии путём объединения двух политических партий страны. Цель этого вмешательства — создание антивоенной коалиции и, как следствие, уменьшение поддержки Украины. Об этом пишут журналисты газеты The Washington Post.

Они отметили, что доказательства этой стратегии якобы содержатся в ряде российских документов, к которым издание имело доступ.

По словам авторов статьи, в документах фиксируются встречи между кремлевскими чиновниками и политтехнологами России, а также наказы Москвы для стратегов сосредоточиться на Германии, чтобы создать антивоенные настроения в Европе и ослабить поддержку Украины.

Использование мирных протестов для раскола Запада повторяет тактику, отточенную ещё в советские времена и вновь вышедшую на первый план после начала военных действий на Украине, заключается в материале.

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