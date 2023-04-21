Журналист Сергей Мардан высказал своё мнение по поводу нового клипа певца SHAMAN (Ярослава Дронова) "Мы", снятого на Красной площади. Режиссёрское решение явно не понравилось публицисту.
"Всё как мы любим. Блондинчик с чёлочкой и бритыми висками, тяжёлые ботинки, повязка на рукаве (хорошо, что не чёрно-бело-красная), и узнаваемый Gott mit uns* в припеве", — отметил журналист в своём Telegram-канале.
По его мнению, подобное "творчество" могло бы стать поводом для репрессий в советское время.
"За такого "лебедева-кумача" товарищ Сталин расстрелял бы всех причастных. И правильно бы сделал", — заключил Мардан.
*В переводе с немецкого "С нами Бог". Этот девиз изображался на гербе Германской империи и широко использовался в немецких войсках с XIX века, в частности был выбит на пряжке ремня.
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