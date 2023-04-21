Мардан раскритиковал новый клип певца SHAMAN: Сталин расстрелял бы всех причастных

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Журналист Сергей Мардан высказал своё мнение по поводу нового клипа певца SHAMAN (Ярослава Дронова) "Мы", снятого на Красной площади. Режиссёрское решение явно не понравилось публицисту.

"Всё как мы любим. Блондинчик с чёлочкой и бритыми висками, тяжёлые ботинки, повязка на рукаве (хорошо, что не чёрно-бело-красная), и узнаваемый Gott mit uns* в припеве", — отметил журналист в своём Telegram-канале.

По его мнению, подобное "творчество" могло бы стать поводом для репрессий в советское время.

"За такого "лебедева-кумача" товарищ Сталин расстрелял бы всех причастных. И правильно бы сделал", — заключил Мардан.

*В переводе с немецкого "С нами Бог". Этот девиз изображался на гербе Германской империи и широко использовался в немецких войсках с XIX века, в частности был выбит на пряжке ремня.

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