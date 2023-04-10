РИА Новости опубликовало список российских артистов, которые изменились после поездки в зону СВО

1:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В зоне специальной военной операции на Украине побывали многие российские артисты. Они выступали на передовой и в госпиталях, не боясь пуль, а также давали концерты для жителей новых регионов России. Список таких артистов опубликовало РИА Новости.

Популярный певец SHAMAN (Ярослав Дронов) дал в 2023-м благотворительные концерты в Новороссии, а также в нескольких госпиталях и военных частях. Он рассказал, что познакомился с героями своих песен. По словам певца, выступать в зоне СВО ему было не страшно, так как думал он только о зрителях и подготовке к концертам, а бояться времени не было.

Много раз посещал зону СВО с концертами Григорий Лепс, который посвятил военной операции несколько песен. Директор музыканта заметил, что Лепс выражает делами, а не на словах, всё, что думает по поводу спецоперации.

Ежемесячно приезжают с программами в ДНР и ЛНР Илья Бачурин и артисты Москонцерта. Музыканты дали в военных частях, госпиталях, домах культуры и на передовой более сотни представлений.

С 2015-го года ездит в Донбасс экс-солист группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов. "Он говорит, что переосмыслил ценности жизни, а выступать ездил не просто как музыкант, а как своеобразный посол России.

Пианистка Валентина Лисица, вся взрослая жизнь которой прошла на Западе, заявила, что для неё "всё перевернулось и прояснилось" с началом СВО. Она также заметила, что ей не страшно было ехать в зону боевых действий.

Взяла скрипку и поехала в Донбасс лауреатка международных музыкальных фестивалей Мария Андреева. Она рассказала, как люди слушали её затаив дыхание. По словам скрипачки, там она поняла, что такое "единение с народом".

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