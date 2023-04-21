Yle: прибывшие в Финляндию танки Abrams ВС США обратили на себя внимание РФ

1:02 Your browser does not support the audio element. Мир

В Финляндии всё чаще появляется американская техника, включая танки Abrams, что вызывает беспокойство в России. Согласно информации, опубликованной изданием Yle, боевые машины прибыли в страну для участия в учениях, запланированных на начало мая.

"Эти стратегические учения Сухопутных войск Финляндии, в которых могут принимать участие международные партнёры, проводятся начиная с 2014 года", — отмечается в публикации.

Несколько российских СМИ посвятили этой теме значительное внимание. Многие заголовки предупреждают о том, что техника НАТО находится близко к российской границе. Тем не менее в самой Финляндии не видят никаких скрытых мотивов в проведении учений. В них будут участвовать войска Бронетанковой, Карельской, Кайнуусской, Егерской бригад, подразделения Генерального штаба. В рамках учений также будут задействованы самолёты и вертолёты ВВС Финляндии.

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