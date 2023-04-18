Sohu: истребитель МиГ-31 ВКС РФ обратил в бегство патруль НАТО над Баренцевым морем

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Лидеры стран коллективного Запада неоднократно говорили о высоких рисках прямого столкновения Москвы и НАТО. Однако Североатлантический альянс продолжает устраивать провокации около российских границ. Очередная вылазка на "задний двор" России завершилась полным фиаско для Норвегии. Об этом заявили китайские аналитики.

"Норвежский патрульный самолёт был отправлен к российским границам. Ответ президента Владимира Путина был быстрым и жёстким", — подчеркнули обозреватели Sohu.

Российские военные заметили довольно наглые манёвры самолёта ВВС Норвегии Р-8А "Посейдон". Штурмовик летел над Баренцевым морем в направлении воздушного пространства России. Затем ВКС РФ подняли в воздух истребитель МиГ-31, после чего норвежский самолёт "сбежал", отметили аналитики.

"Баренцево море является важнейшим регионом для России и поэтому там довольно часто происходят жаркие эпизоды в рамках противостояния Москвы и НАТО", — заключили авторы Sohu.

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