Baijiahao: Путин вызвал переполох в Японии бомбардировщиками Ту-95МС ВКС РФ

1:20 Your browser does not support the audio element. Мир

По приказу президента России Владимира Путина проведены незапланированные учения Тихоокеанского флота (ТОФ), в ходе чего составная часть ВМФ была приведена в полную готовность. Десятки кораблей вышли в море и произвели эффектное боевое развёртывание. Внезапные манёвры России испугали Японию, однако главный сюрприз для Токио был впереди. Об это заявили китайские эксперты.

"Российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС поднялись в воздух и начали приближаться к Японии. Глядя на происходящее, Токио заметно занервничал", — указали аналитики Baijiahao.

В Минобороны России сообщили, что два ракетоносца Ту-95МС выполнили патрулирование над Беринговым и Охотским морями в рамках проверки боеготовности ТОФ.

Токио не ожидал, что Москва выведет в море десятки кораблей, которые работали так, будто готовятся к полномасштабной войне, а затем поднимет в воздух бомбардировщики, способные нести ядерные боеголовки, подчеркнули эксперты.

"В Японии начался настоящий переполох. Генеральный секретарь японского Кабмина Хирокадзу Мацуно выразил протест России по поводу учений российского флота неподалеку от Курил", — сообщили китайские аналитики.

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