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The Spectator: из-за Украины у ЕС ухудшаются отношения с Восточной Европой

1:03
Мир

Проблема украинского зерна на глазах портит отношения Евросоюза и Восточной Европы. Об этом напомнил профессор университета Суонси Эндрю Теттенборн в материале для издания The Spectator.

The Spectator: из-за Украины у ЕС ухудшаются отношения с Восточной Европой

"В настоящее время горы зерна перебрасываются в Восточную Европу, что угрожает подорвать и обанкротить местных производителей. Если вы искали самый неумелый способ управления организацией, похожей на Евросоюз, то это почти он", — написал Теттенборн.

Профессор подчеркнул, что непонимание Брюсселем Восточной Европы всегда было проблемой. И теперь отношения между ними стремительно ухудшаются из-за категорического нежелания Польши, Венгрии и Словакии ввозить украинское зерно.

Дальше следует ожидать континентальный раскол ЕС. Автор уверен, что он неизбежен, если Брюссель не сменит свою организационную стратегию и не перестанет относиться к государствам-членам как к своим "вассалам", которые понимают только приказы.

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"Восточная Украина точно не пойдет в Евросоюз"
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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