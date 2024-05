Последний раз это случилось 22 февраля: названы последствия мощной вспышки на Солнце

Астрофизик Сергей Замоздра из Челябинского государственного университета сообщил о новой мощной солнечной вспышке, которая может привести к выбросу облаков плазмы, протонов и электронов в направлении Земли. Эти частицы, достигнув магнитного поля Земли, могут вызвать магнитные бури.

Фото: flickr.com by NASA Goddard Space Flight Center from Greenbelt, MD, USA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license