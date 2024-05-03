Последний раз это случилось 22 февраля: названы последствия мощной вспышки на Солнце

Астрофизик назвал опасность мощной вспышки на Солнце

Астрофизик Сергей Замоздра из Челябинского государственного университета сообщил о новой мощной солнечной вспышке, которая может привести к выбросу облаков плазмы, протонов и электронов в направлении Земли. Эти частицы, достигнув магнитного поля Земли, могут вызвать магнитные бури.

Фото: flickr.com by NASA Goddard Space Flight Center from Greenbelt, MD, USA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

В лабораториях солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики было отмечено, что такой уровень вспышки (X6.3) случился в последний раз 22 февраля.

Замоздра объяснил, что вспышки на Солнце увеличивают количество ионов в верхних слоях земной атмосферы, что может вызвать накопление электрических зарядов и представлять риск для космических аппаратов. Это связано с фотоэффектом, когда излучение выбивает электроны из материала спутника, заряжая его и увеличивая вероятность различных электрических разрядов, сообщает NewsInfo.Ru.

Он также отметил, что в случае попадания этих частиц на подходящую магнитную линию могут происходить магнитные бури. Хотя солнечные вспышки не всегда вызывают магнитные бури, если буря произойдет, она может оказывать влияние на метеочувствительных людей, повлиять на работу сердца и мозга из-за изменений в магнитном поле Земли.