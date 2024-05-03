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Психологическая помощь по ДМС: как записаться на консультацию и с какими проблемами можно обратиться

Почти каждый работодатель включает в ДМС помощь психолога

2:05
Страхование

В корпоративную программу ДМС нередко входят услуги психолога. В зависимости от полиса поддержку специалиста можно получить очно или дистанционно. Разбираемся, как работают программы психологической помощи в добровольном медицинском страховании.

Почти каждый работодатель включает в ДМС помощь психолога
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Очная и дистанционная работа

Чаще всего количество очных консультаций в пакете ДМС ограничено. При этом работать с психологом дистанционно можно сколько угодно. Консультации могут быть организованы как в индивидуальном, так и в групповом формате.

Как записаться на консультацию

Способ записи на консультацию по ДМС также зависит от правил полиса. По условиям одних страховщиков клиент может позвонить на телефон горячей линии и оставить оператору заявку. После этого психолог перезвонит ему в течение суток-полутора.

В некоторых компаниях можно оставить заявку онлайн, выбрав через личный кабинет специалиста и удобное время консультации. Там же клиент может увидеть информацию о приёме, заключения и рекомендации психолога.

С какими вопросами можно обратиться к психологу по ДМС

Круг проблем, с которыми сотрудники могут обратиться к психологу, неограничен: проблемы в семье, на работе, отношениях, здоровье, тревожность и т. д. 

Кроме консультаций корпоративные программы ДМС часто предусматривают проведение психологических вебинаров по актуальным темам, например, об отношениях с детьми, возрастных кризисах, вопросах личностного роста, адаптации в коллективе и т. д.

Эксперты считают, что нет ничего эффективнее индивидуальной психотерапии. Однако это недёшево, к тому же обычно человеку требуется не одна, а несколько консультаций, чтобы решить проблему. Психологическая помощь по ДМС может стать отличным выходом для тех, у кого нет времени или денег на дорогостоящую терапию.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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