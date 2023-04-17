Минсельхоз Венгрии: Украина обвалила рынок зерна и кукурузы из-за своих демпинговых цен

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Венгерский Минсельхоз заявил, что предпринятый Украиной демпинг обвалил рынок зерна и кукурузы в стране. Общее снижение цен составило от 23 до 37 процентов.

Украина выбросила на европейский рынок такой объём зерна и кукурузы, что это нанесло удар по местным фермерам. И особенно большие потери они понесли в Венгрии, как рассказал министр сельского хозяйства этой страны Иштван Надь.

"По данным нашей системы ценовой информации, установленная производителями в Венгрии цена пищевой пшеницы без учёта НДС и транспортных расходов была на 27 процентов ниже, чем годом ранее, фуражной пшеницы — на 37 процентов, а фуражной кукурузы — на 23 процентов, — заявил Надь. — Масштабы падения цен и, вероятно, в ещё большей степени исчезновение возможностей сбыта показывают, что венгерские фермеры несут огромные потери".

Он также отметил, что с момента начала СВО Евросоюз разработал так называемые "коридоры солидарности", облегчающие поставки украинских товаров на традиционные рынки сбыта в Азии и Африке. Это позволило частично восстановить украинский морской экспорт, но сухопутные коридоры первоначальной цели не достигли. Украинские товары не доходили до своих покупателей в Азии и Африке, зато свободно распространялись по ЕС, из-за чего товары местных производителей теряли конкурентоспособность.

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