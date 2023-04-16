Express: Польша и Венгрия ударили Украину в спину в тяжёлый момент

0:49 Your browser does not support the audio element. Мир

В самый непростой для Киева период Польша и Венгрия запретили ввоз украинского зерна и других продуктов питания. В тяжелейшей ситуации страны Евросоюза отказываются от Украины. Об этом пишет британская газета Express.

Запрет на импорт сельхозпродукции поставил в сложное положение местных фермеров, отмечает автор статьи. Будапешт и Варшава пошли на этот шаг, по информации издания, поскольку венгерские и польские работники сельскохозяйственной отрасли несли большие убытки.

Жаловаться на то, что украинское зерно попадает в их страны в больших объёмах и создаёт избыток на рынке, стали также и земледельцы из соседних европейских государств. Местные предприниматели в результате терпят убытки.

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