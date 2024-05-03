Вернуть нельзя оставить: какие страховые полисы нельзя расторгнуть в период охлаждения

Banki.ru: не каждую страховку можно вернуть в период охлаждения

2:31 Your browser does not support the audio element. Страхование

Период охлаждения в страховании — это срок, в течение которого человек имеет право отказаться от страхового продукта, расторгнуть полис и полностью вернуть уплаченную страховую премию. Однако сделать это можно не с каждой страховкой, предупреждают эксперт Banki. ru Илья Чуриков.

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Сколько действует период охлаждения

По закону он составляет не менее 14 дней, но страховая компания может увеличить этот срок на своё усмотрение. Длительность периода охлаждения обязан быть прописан в договоре страхования.

С января 2024 года для страховых полисов, оформляемых вместе с кредитами, период охлаждения составляет минимум 30 дней.

"Если вам навязали страховку или если вы просто передумали и нашли более выгодное предложение, в течение периода охлаждения вы можете вернуть полис и получить за него деньги без штрафных санкций", — пояснил Чуриков.

Какие страховки не подлежат возврату

Вернуть страховку без штрафов в период охлаждения можно только по договорам страхования физлиц, отметил эксперт.

Кроме того, период охлаждения действует только для добровольных видов страхования, таких как каско, ДМС, страхование жизни, имущества и финансовых рисков, а также договоры защиты от несчастных случаев.

Что касается обязательных видов страхования — ОСАГО, имущества для ипотеки и т. д. — то периода охлаждения на них не распространяется, предупредил Чуриков.

Специалист добавил, что добровольный договор страхования жизни для ипотеки можно расторгнуть в течение 30 дней, но банк в этом случае, вероятнее всего, повысит процентную ставку.

По словам эксперта, нельзя расторгнуть в период охлаждения договор ДМС, если его заключение было условием для получения иностранным гражданином права на работу или патента. Также период охлаждения не распространяется на полисы страхования выезжающих за рубеж (ВЗР), добавил Чуриков.

"Ещё одно ограничение для расторжения полисов в период охлаждения — наступление страхового случая. Если он произошёл в период охлаждения и страховая компания выплатила возмещение, расторгнуть договор не получится", — подытожил он.

Ранее МВД предупредило о новом виде телефонного мошенничества с полисами ОМС.