Сонная еда: продукты, которые помогут уснуть легко и быстро

Какие продукты можно употреблять перед сном, чтобы ускорить засыпание

1:15 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В периоды стресса многим бывает трудно справиться с тревогой, что сказывается на различных аспектах жизни, включая сон. Однако, если засыпание становится все сложнее, нет необходимости сразу прибегать к экстренным мерам. Достаточно внести в свой рацион некоторые продукты, которые помогут улучшить качество сна.

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Индейка — отличный выбор для ужина перед сном. Этот вид мяса содержит белок, который легко усваивается и способствует сонливости. Кроме того, в индейке содержится триптофан, стимулирующий выработку мелатонина, гормона, ответственного за регуляцию сна.

Киви — это не только низкокалорийный фрукт, но и отличный помощник в борьбе со сном. Он регулирует уровень холестерина в крови и стимулирует выработку серотонина, гормона счастья, который также влияет на качество и продолжительность сна.

Миндаль — это не только ценный источник витаминов группы В, кальция и магния, но также способствует выработке мелатонина и помогает быстрее засыпать. Рекомендуется употреблять небольшое количество миндаля перед сном, так как он может заменить даже самые сильные снотворные, считают многие диетологи.