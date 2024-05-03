Сонная еда: продукты, которые помогут уснуть легко и быстро

В периоды стресса многим бывает трудно справиться с тревогой, что сказывается на различных аспектах жизни, включая сон. Однако, если засыпание становится все сложнее, нет необходимости сразу прибегать к экстренным мерам. Достаточно внести в свой рацион некоторые продукты, которые помогут улучшить качество сна.
Индейка — отличный выбор для ужина перед сном. Этот вид мяса содержит белок, который легко усваивается и способствует сонливости. Кроме того, в индейке содержится триптофан, стимулирующий выработку мелатонина, гормона, ответственного за регуляцию сна.
Киви — это не только низкокалорийный фрукт, но и отличный помощник в борьбе со сном. Он регулирует уровень холестерина в крови и стимулирует выработку серотонина, гормона счастья, который также влияет на качество и продолжительность сна.
Миндаль — это не только ценный источник витаминов группы В, кальция и магния, но также способствует выработке мелатонина и помогает быстрее засыпать. Рекомендуется употреблять небольшое количество миндаля перед сном, так как он может заменить даже самые сильные снотворные, считают многие диетологи.
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