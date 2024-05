Экономист рассказал о статусе российского газа на мировом рынке

Доцент кафедры экономической политики ГУУ Максим Чирков в интервью "Известиям" поделился анализом ситуации с российским газом в контексте его востребованности в странах Евросоюза.

Фото: Creative Commons by by ReubenGBrewer is licensed under by ReubenGBrewer is licensed under CC BY-SA 3.0