Доцент кафедры экономической политики ГУУ Максим Чирков в интервью "Известиям" поделился анализом ситуации с российским газом в контексте его востребованности в странах Евросоюза.
Чирков утверждает, что из-за высокой конкурентоспособности и надежности поставок через трубопроводы, европейским странам трудно полностью отказаться от российского газа.
Он отметил, что трубопроводный газ от "Газпрома" обходится дешевле по сравнению с СПГ из-за долгосрочных контрактов, привязанных к нефтяным ценам, что делает его более привлекательным для потребителей.
Продюсер Иосиф Пригожин поделился праздничным контентом с торжества, посвящённого 57-летию Филиппа Киркорова.