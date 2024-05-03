Экономист рассказал о статусе российского газа на мировом рынке

Чирков: российский газ очень конкурентоспособен

0:38 Your browser does not support the audio element. Экономика

Доцент кафедры экономической политики ГУУ Максим Чирков в интервью "Известиям" поделился анализом ситуации с российским газом в контексте его востребованности в странах Евросоюза.

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Чирков утверждает, что из-за высокой конкурентоспособности и надежности поставок через трубопроводы, европейским странам трудно полностью отказаться от российского газа.

Он отметил, что трубопроводный газ от "Газпрома" обходится дешевле по сравнению с СПГ из-за долгосрочных контрактов, привязанных к нефтяным ценам, что делает его более привлекательным для потребителей.