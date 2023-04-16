Al-Ayyam: США начали готовиться к неизбежному поражению на Украине из-за удара Китая

1:19 Your browser does not support the audio element. Мир

Удар, который Китай нанёс по западному лагерю, привёл к изменению целей США. Сегодня главная цель Вашингтона — не дать образовавшейся "трещине" расколоть Атлантику. Об этом пишет обозреватель арабского издания Al-Ayyam.

Автор статьи считает, что неизбежное поражение Украины приведёт к стратегическому поражению коллективного Запада. А это совсем не выгодно готовящимся к конфронтации с Пекином Соединённым Штатам.

По мнению обозревателя, новую "трещину" в западном лагере создал президент Франции Эммануэль Макрон своим недавним заявлением о независимости Европы от Америки. И раскол связан не только с китайским, но и с российским фронтом.

США сейчас пытаются поднять градус напряженности с Китаем. Эти провокации происходят на фоне ухудшения положения ВСУ и серьёзного дисбаланса, отметил публицист.

"США начали обострять отношения с Китаем, опираясь на наиболее возможный исход российско-украинского конфликта. Они не могут спасти Киев от неминуемого поражения, не могут добиться какого-либо стратегического прогресса для Запада на Украине и не могут предотвратить крупную стратегическую победу России". — заключил эксперт.

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