Эти сорта роз будут цвести лучше всех

Топ-10 роз для вашего участка

2:46 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Розы — это одни из самых популярных и красивых цветов в мире. Уход за ними может быть немного сложным, но когда растение выходит в полный цвет, его красота не оставляет равнодушным ни одного цветовода. В этой статье мы рассмотрим топ-10 видов роз, которые из года в год цветут лучше всех.

Фото: flickr.com by T.Kiya is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

1. Роза "Бреттни Лой"

Эта роза имеет красивые крупные цветы красного цвета, которые распускаются всего один раз в сезон, но при этом долго сохраняют свою свежесть. Отличается хорошей устойчивостью к болезням.

2. Роза "Блю Гёрдон"

Этот сорт роз отличается насыщенным синим цветом и пышными цветками. Цветение продолжается на протяжении всего лета.

3. Роза "Фламбойант"

Этот сорт роз имеет ярко-красный цвет и крупные цветки. Цветет обильно и долго, принося радость своим владельцам.

4. Роза "Хью да Зима"

Эта роза отличается крупными цветками, ярким карминовым цветом и ароматом. Цветение продолжается на протяжении всего лета.

5. Роза "Сандера"

Этот сорт роз отличается легкостью ухода и обильным цветением. Цветки розово-красные, крупные и очень красивые.

6. Роза "Дайана, Принцесса Уэльская"

Этот сорт роз имеет нежно-розовые цветы и обильное цветение. Цветет всё лето и осенью.

7. Роза "Блу Мун"

Этот сорт роз отличается крупными голубыми цветками, которые выглядят очень эффектно на фоне зеленой листвы.

8. Роза "Ред Голд"

Этот сорт роз имеет красно-оранжевые цветы и обильное цветение. Цветение продолжается долго.

9. Роза "Ингрид Бергман"

Этот сорт роз отличается крупными белыми цветками и обильным цветением. Цветение продолжается долго и радует своим видом.

10. Роза "Квин оф Хирца"

Этот сорт роз отличается крупными цветками красного цвета и обильным цветением. Цветет на протяжении всего лета и осенью.

Это лишь десяток из множества разнообразных сортов роз, которые из года в год цветут лучше всех. Выбрав любой из них для своего сада, вы обеспечите себе красоту и аромат на протяжении всего лета. Уход за этими розами может потребовать некоторого усилия, но результат стоит того — ведь ни одно другое растение не сможет заменить элегантность и изысканность роз.