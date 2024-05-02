Советы стюардессы Томми Чимато: почему нельзя носить шорты в самолёте

Стюардесса рассказала, почему не стоит носить шорты в самолёте

1:07 Your browser does not support the audio element. Туризм

Стюардесса и блогер Томми Чимато предложила ряд советов для пассажиров самолётов, в том числе избегать ношения шортов во время полёта. Она объясняет, что чистота в салоне самолёта не всегда гарантирована, поэтому длинные брюки помогут уменьшить контакт с микробами. Также Томми предостерегает от прикосновений к туалетной кнопке смыва голыми руками из соображений гигиены.

Фото: www.flickr.com by Austrian Airlines is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.

Кроме того, стюардесса советует выпивать около 450 мл воды каждый час полёта, чтобы поддерживать влажность кожи, что также способствует ношению закрытой одежды. Она также предлагает избегать сна у окна самолёта, чтобы не опираться головой на стену, что может быть несанитарно.

Для длительных путешествий Чимато рекомендует взять в ручную кладь гигиенический набор, который должен включать маски для лица, антибактериальное средство для рук, влажные салфетки и запасной комплект одежды. Это поможет пассажирам оставаться чистыми и чувствовать себя свежими во время и после долгих перелётов.