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Крупные изменения в Tesla: компания сворачивает амбициозный проект гигалитья

Tesla отказывается от планов по инновационному производству автомобилей

1:40
Авто

Tesla отошла от амбициозного плана внедрения инновационного процесса гигалитья, который предполагал изготовление нижней части кузова автомобиля одним куском. Эта технология позволяла производить большие секции автомобиля при помощи мощных прессов.

Tesla отказывается от планов по инновационному производству автомобилей
Фото: www.flickr.com by Jakob Härter is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

По информации источников, компания решила оставаться при проверенном методе производства, используя три части: две передние и задние секции, изготовленные методом гигалитья, и среднюю часть из алюминия и стальных рам для хранения батарей. Этот метод уже использовался в последних двух новых моделях — кроссовере Model Y и пикапе Cybertruck.

Это решение является частью стратегии сокращения краткосрочных расходов на фоне падения продаж и прибылей, а также усиливающейся конкуренции, особенно от китайских производителей электромобилей, таких как BYD. Отказ от разработки новой, более доступной модели автомобиля, известной как Model 2, также был частью этой стратегии. Вместо этого Tesla планирует производить доступные модели, используя существующие платформы и производственные линии, а также разрабатывать самоуправляемое роботакси на той же платформе.

Эксперты в области автомобильного производства считают, что более консервативный подход Tesla к гигалитью отражает испытанные ранее трудности при запуске сложных и инновационных автомобилей в производство в срок. Сохранение существующего метода гигалитья позволит компании избежать значительных краткосрочных инвестиций в производство и дизайн.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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