Чем хорош на завтрак греческий йогурт: пять плюсов для вашего здоровья
Почему на завтрак рекомендуется съедать стаканчик греческого йогурта?
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Завтрак с греческим йогуртом - отличный выбор для начала дня. Он не только вкусен, но и полезен для здоровья, а также может помочь улучшить фигуру и самочувствие, напоминает издание kubnews.ru.
Фото: Wikipedia by Kagor is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Вот пять причин включать греческий йогурт в свой рацион питания по утрам:
- Уменьшает артериальное давление: американские ученые обнаружили, что у людей, начинающих день с несладкого йогурта, снижается уровень артериального давления.
- Укрепляет кости и суставы: греческий йогурт содержит много кальция и белка, что помогает снизить риск переломов и развития остеопороза.
- Ускоряет похудение: в него меньше сахара, чем в сладких йогуртах, а много белка удерживает ощущение сытости на протяжении 3-4 часов после завтрака, что идеально для поддержания фигуры.
- Нормализует пищеварение: греческий йогурт содержит пробиотики — полезные бактерии, которые могут помочь восстановить баланс бактерий в желудочно-кишечном тракте.
- Помогает спортсменам быстрее формировать мышечную массу: изобилие белка в греческом йогурте способствует формированию мышечной массы.
Таким образом, греческий йогурт — прекрасный выбор для завтрака, который может принести множество полезных свойств для здоровья и фигуры.
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру