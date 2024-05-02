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Чем хорош на завтрак греческий йогурт: пять плюсов для вашего здоровья

Почему на завтрак рекомендуется съедать стаканчик греческого йогурта?

1:24
Еда

Завтрак с греческим йогуртом - отличный выбор для начала дня. Он не только вкусен, но и полезен для здоровья, а также может помочь улучшить фигуру и самочувствие, напоминает издание kubnews.ru.

Почему на завтрак рекомендуется съедать стаканчик греческого йогурта?
Фото: Wikipedia by Kagor is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Вот пять причин включать греческий йогурт в свой рацион питания по утрам:

  1. Уменьшает артериальное давление: американские ученые обнаружили, что у людей, начинающих день с несладкого йогурта, снижается уровень артериального давления.
  2. Укрепляет кости и суставы: греческий йогурт содержит много кальция и белка, что помогает снизить риск переломов и развития остеопороза.
  3. Ускоряет похудение: в него меньше сахара, чем в сладких йогуртах, а много белка удерживает ощущение сытости на протяжении 3-4 часов после завтрака, что идеально для поддержания фигуры.
  4. Нормализует пищеварение: греческий йогурт содержит пробиотики — полезные бактерии, которые могут помочь восстановить баланс бактерий в желудочно-кишечном тракте.
  5. Помогает спортсменам быстрее формировать мышечную массу: изобилие белка в греческом йогурте способствует формированию мышечной массы.

Таким образом, греческий йогурт — прекрасный выбор для завтрака, который может принести множество полезных свойств для здоровья и фигуры.

В чем особенность греческого йогурта? | Молочный эксперт. Савушкин продукт
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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