Много пробиотиков и антиоксидантов: греческий йогурт с ягодами, грецкими орехами и мёдом на завтрак

Рецепт греческого йогурта с ягодами, орехами и мёдом

0:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Быстрый рецепт йогурта, который вы можете легко приготовить, чтобы поднять себе настроение в любое время дня.

Фото: flickr.com by Veganbaking.net from USA is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Пробиотики в йогурте и антиоксиданты в ягодах творят чудеса. Между тем, грецкие орехи содержат важные питательные вещества, которые защищают мозг от долгосрочного повреждения.

Ингредиенты

200 г греческого йогурта,

1 столовая ложка мёда,

1/2 стакана свежих ягод,

1 столовая ложка измельчённых грецких орехов,

гранола (по желанию).

Приготовление

Выложите йогурт в миску. Украсьте ягодами и измельчёнными орехами. Вы также можете добавить мюсли в качестве наполнителя, если они у вас есть. После полейте мёдом.