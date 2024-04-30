Быстрый рецепт йогурта, который вы можете легко приготовить, чтобы поднять себе настроение в любое время дня.
Пробиотики в йогурте и антиоксиданты в ягодах творят чудеса. Между тем, грецкие орехи содержат важные питательные вещества, которые защищают мозг от долгосрочного повреждения.
Выложите йогурт в миску. Украсьте ягодами и измельчёнными орехами. Вы также можете добавить мюсли в качестве наполнителя, если они у вас есть. После полейте мёдом.
Россия в последние годы активно увеличивала свои запасы золота. Зачем такие большие запасы, задаётся вопросом китайское издание Sina.