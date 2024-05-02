Тренер назвал упражнения с гантелями на плечи в домашних условиях

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Фитнес-инструктор назвал упражнения с гантелями на плечи, которые можно выполнять дома.

Фото: unsplash.com by Мадди Баззокко is licensed under Creative Commons посвящается CC0 1.0

"Перед началом упражнений не забывайте делать разминку всех основных мышц, суставов и сухожилий. Это поможет снизить риск травм и повысит эффективность тренировки", — цитирует тренера Александра Карпова "СЭ".

Итак, для тренировки плеч отлично подойдут упражнения с гантелями: жим гантелей стоя; жим Арнольда; подъемы рук перед собой; махи с гантелями в стороны стоя; тяга гантелей к подбородку; отведения в наклоне с гантелями стоя; махи в наклоне с гантелями сидя и лежа.