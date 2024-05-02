На Мадагаскаре 90% трудоспособных граждан выбирают неформальный сектор: безработица толкает к радикальным шагам

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На Мадагаскаре более 90% населения страны заняты в неформальном секторе экономики

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Экономика

Более 90% трудоспособных граждан Мадагаскара работают в неформальном секторе. В условиях отсутствия официальных рабочих мест, основная часть населения вынуждена искать альтернативные способы заработка.

На Мадагаскаре более 90% населения страны заняты в неформальном секторе экономики
Фото: Openverse by cafecredit is licensed under CC BY 2.0

Министр труда Мадагаскара Ханитра Разакабуана подчеркнула, что особую тревогу вызывает высокая доля молодежи, многие из которых рассматривают эмиграцию как единственный выход из сложившейся ситуации, сообщает ТАСС.

Аналогичная ситуация наблюдается по всей Африке, где свыше 80% работников трудятся в неформальном секторе и не имеют социального страхования, что подчеркивает данные Международной организации труда о 1,2 млрд африканцев без социальных выплат.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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