Александр Жулин рассказал, сколько нужно зарабатывать в месяц, чтобы хорошо жить в Москве

Тренер Жулин назвал сумму заработка, необходимого для комфортной жизни в Москве

1:17 Your browser does not support the audio element. Спорт

Двукратный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, чемпион мира и тренер по фигурному катанию Александр Жулин поделился своим мнением о достаточном доходе для комфортной жизни в Москве.

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В интервью YouTube-каналу "Это футбол, брат!", Жулин ответил на вопрос о том, сколько нужно зарабатывать для того, чтобы хорошо себя чувствовать в Москве.

Олимпийский чемпион отметил, что это сложный вопрос и предложил цифру в миллион рублей в месяц. По его мнению, такой доход позволит людям чувствовать себя комфортно в столице.

"Сколько надо зарабатывать в месяц, чтобы прям хорошо чувствовать себя в Москве? Сложный вопрос, не знаю, ну что, комфортно, ну миллион", — сказал Жулин.

Ранее Жулин уже высказывал свои мысли о различии в подходах к тренировкам в Америке и России. Он отметил, что одно из отличий заключается в количестве специалистов, которые задействованы в подготовке спортсменов. Кроме того, Жулин выразил свое возмущение качеством прокатов, которые фигуристы представляют во время показательных выступлений. Тренер заявил, что некоторые спортсмены выступают в нетрезвом состоянии.

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