Ребенок умоляет выбрать животное: как помочь ему с выбором

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Стало известно, как помочь ребенку выбрать животное

1:17
Зоосфера

Домашние животные могут значительно влиять на развитие детей.

Стало известно, как помочь ребенку выбрать животное
Фото: flickr.com by IDS.photos is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Забота о кошке или собаке способствует формированию у детей чувства ответственности и может благотворно влиять на их иммунную систему.

Безусловно, наличие животного в доме доставляет радость как малышам, так и их родителям. Рассмотрим, как выбор подходящего домашнего животного может быть полезен для ребёнка.

Как помочь ребёнку выбрать домашнее животное?

Первым делом стоит объяснить ребёнку, что не обязательно ограничиваться покупкой кошки или собаки, так как существует множество других вариантов. Выбор подходящего питомца можно сделать, исходя из характера ребёнка. Например, энергичным детям подойдёт активная собака, а более спокойным и собранным — медлительная черепаха.

Приобретение щенка становится актуальным, когда ребёнок достигает определённого уровня физического и умственного развития.

Участие в дрессировке может способствовать дисциплинированию ребёнка.

Для детей с меланхоличным темпераментом может подойти кошка или аквариум с рыбками. Также стоит рассмотреть возможность завести рептилию или грызуна.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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