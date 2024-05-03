Обезьяны научились лечить себя лекарственными растениями

Международная команда биологов из Германии и Индонезии обнаружила, что обезьяны способны самостоятельно лечиться с использованием медицинских растений. До недавнего времени подобное поведение приматов было неизвестно ученым. Результаты исследования были опубликованы в журнале Scientific Reports.
Исследователи следили за самцом суматранского орангутана по имени Ракус, который получил рану на лице в ходе конфликта с сородичем. Ракус использовал местную лиану Fibraurea tinctoria, известную в народной медицине своими противовоспалительными и обезболивающими свойствами. Орангутан жевал растение, применял сок для обработки раны и делал компрессы из пережеванных листьев.
Лечение длилось несколько дней, и через пять дней рана полностью зажила.
По данным ученых, лиана Fibraurea tinctoria и родственные ей виды содержат фуранодитерпеноиды и протобербериновые алкалоиды с антибактериальными, противовоспалительными, противогрибковыми, антиоксидантными и другими биоактивными свойствами, способствующими заживлению.
Однако в естественных условиях эти растения обычно не входят в рацион орангутанов и других обезьян.
Самолечение среди животных обычно связано с употреблением растительности, но это исследование впервые подтвердило, что обезьяны могут оказывать себе медицинскую помощь, используя лекарственные травы.
Авторы научной работы считают, что это открытие может свидетельствовать о том, что общий предок человека и обезьян обладал знаниями о применении медицинских растений.
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