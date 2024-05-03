Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Анталью из регионов России возобновлены полёты
Чизкейк с финиками, черникой и лаймом: оригинальный рецепт
Почему стоит посадить колокольчики и ацену
Анастасия Волочкова отчитала Катю Гордон за нападки
Автоэксперт рассказал, почему в топливном баке образуется вода и как ее удалить
Суд взыскал с Елизаветы Боярской и Максима Матвеева более 26 тысяч рублей
Тренер Жулин назвал сумму заработка, необходимого для комфортной жизни в Москве
Онколог Покровский: переедание на праздниках не повлечёт за собой рак
Чирков: российский газ очень конкурентоспособен
Обезьяны научились лечить себя лекарственными растениями

Орангутаны умеют обрабатывать раны целебными листьями

1:45
Наука

Международная команда биологов из Германии и Индонезии обнаружила, что обезьяны способны самостоятельно лечиться с использованием медицинских растений. До недавнего времени подобное поведение приматов было неизвестно ученым. Результаты исследования были опубликованы в журнале Scientific Reports.

Орангутаны умеют обрабатывать раны целебными листьями
Фото: commons.wikimedia.org by Andrew Regan is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Исследователи следили за самцом суматранского орангутана по имени Ракус, который получил рану на лице в ходе конфликта с сородичем. Ракус использовал местную лиану Fibraurea tinctoria, известную в народной медицине своими противовоспалительными и обезболивающими свойствами. Орангутан жевал растение, применял сок для обработки раны и делал компрессы из пережеванных листьев.

Лечение длилось несколько дней, и через пять дней рана полностью зажила.

По данным ученых, лиана Fibraurea tinctoria и родственные ей виды содержат фуранодитерпеноиды и протобербериновые алкалоиды с антибактериальными, противовоспалительными, противогрибковыми, антиоксидантными и другими биоактивными свойствами, способствующими заживлению.

Однако в естественных условиях эти растения обычно не входят в рацион орангутанов и других обезьян.

Самолечение среди животных обычно связано с употреблением растительности, но это исследование впервые подтвердило, что обезьяны могут оказывать себе медицинскую помощь, используя лекарственные травы.

Авторы научной работы считают, что это открытие может свидетельствовать о том, что общий предок человека и обезьян обладал знаниями о применении медицинских растений.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Продюсер Иосиф Пригожин показал фото со дня рождения Филиппа Киркорова

Продюсер Иосиф Пригожин поделился праздничным контентом с торжества, посвящённого 57-летию Филиппа Киркорова.

Пригожин опубликовал кадры с праздника в честь дня рождения Киркорова
Иосиф Пригожин поспорил с подписчиками из-за Аллы Пугачёвой
Иосиф Пригожин вышел из себя из-за слов про Аллу Пугачёву: "Она передумала, и мы за ней должны бежать?"
Слизней как не бывало: вот чего они боятся, как огня — простая обработка избавит от вредителей
Daily Mail: Россия показала пример другим странам, как может помочь золото
"Воистину Воскресе!": всё о главном празднике православных христиан Артём Гапоненко США потерпели фиаско в давлении на ЕС: конфискации активов ЦБ РФ в ЕС не будет Любовь Степушова Путь Марии Кюри: из русской гувернантки в лауреаты Нобелевской премии Сергей Лебедев
Ошибки при замене свечей, которые могут стоить вам "капиталку" двигателя
Как сейчас выглядит 72-летняя мама певицы Жанны Фриске: "Фигура — статуэточка"
Как получить идеальную жареную картошку: пять несложных рекомендаций
Как получить идеальную жареную картошку: пять несложных рекомендаций
Последние материалы
Автоэксперт рассказал, почему в топливном баке образуется вода и как ее удалить
Суд взыскал с Елизаветы Боярской и Максима Матвеева более 26 тысяч рублей
Орангутаны умеют обрабатывать раны целебными листьями
Тренер Жулин назвал сумму заработка, необходимого для комфортной жизни в Москве
Онколог Покровский: переедание на праздниках не повлечёт за собой рак
Чирков: российский газ очень конкурентоспособен
Какие продукты можно употреблять перед сном, чтобы ускорить засыпание
Banki.ru: не каждую страховку можно вернуть в период охлаждения
Стало известно, как помочь ребенку выбрать животное
Отдых в Японии летом обойдется в 115т рублей на человека
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников