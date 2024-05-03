Обезьяны научились лечить себя лекарственными растениями

Орангутаны умеют обрабатывать раны целебными листьями

1:45 Your browser does not support the audio element. Наука

Международная команда биологов из Германии и Индонезии обнаружила, что обезьяны способны самостоятельно лечиться с использованием медицинских растений. До недавнего времени подобное поведение приматов было неизвестно ученым. Результаты исследования были опубликованы в журнале Scientific Reports.

Фото: commons.wikimedia.org by Andrew Regan is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Исследователи следили за самцом суматранского орангутана по имени Ракус, который получил рану на лице в ходе конфликта с сородичем. Ракус использовал местную лиану Fibraurea tinctoria, известную в народной медицине своими противовоспалительными и обезболивающими свойствами. Орангутан жевал растение, применял сок для обработки раны и делал компрессы из пережеванных листьев.

Лечение длилось несколько дней, и через пять дней рана полностью зажила.

По данным ученых, лиана Fibraurea tinctoria и родственные ей виды содержат фуранодитерпеноиды и протобербериновые алкалоиды с антибактериальными, противовоспалительными, противогрибковыми, антиоксидантными и другими биоактивными свойствами, способствующими заживлению.

Однако в естественных условиях эти растения обычно не входят в рацион орангутанов и других обезьян.

Самолечение среди животных обычно связано с употреблением растительности, но это исследование впервые подтвердило, что обезьяны могут оказывать себе медицинскую помощь, используя лекарственные травы.

Авторы научной работы считают, что это открытие может свидетельствовать о том, что общий предок человека и обезьян обладал знаниями о применении медицинских растений.