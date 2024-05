Пляжный отдых в Японии: цены и тенденции изменения стоимости в 2024

Согласно информации от Ассоциации туроператоров России (АТОР), основанной на данных от "Русский Экспресс", минимальная стоимость летнего отдыха на пляжах Японии без учета стоимости авиаперелета составляет 115 тысяч рублей на человека. В стоимость тура включен отдых у моря в одной из популярных стран Азии. При этом тур с включенным перелетом из России обойдется минимум в 232 тысячи рублей на человека.

Фото: flickr.com by Yasuhiro from Tokyo, Japan is licensed under Commons, the free media repository