Пляжный отдых в Японии: цены и тенденции изменения стоимости в 2024

Согласно информации от Ассоциации туроператоров России (АТОР), основанной на данных от "Русский Экспресс", минимальная стоимость летнего отдыха на пляжах Японии без учета стоимости авиаперелета составляет 115 тысяч рублей на человека. В стоимость тура включен отдых у моря в одной из популярных стран Азии. При этом тур с включенным перелетом из России обойдется минимум в 232 тысячи рублей на человека.
Также сообщается, что летом можно воспользоваться существенными скидками на путешествия по Японии, которые могут достигать 35-45% по сравнению с ценами на туры весной, когда происходит цветение сакуры.
В отличие от зарубежных направлений, стоимость летнего отдыха в Адыгее выросла на 10-15% по сравнению с прошлым годом, что характерно для всего сектора внутреннего туризма России.
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