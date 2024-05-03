Онколог оценил риск возникновения рака после праздничных застолий

Онколог Покровский: переедание на праздниках не повлечёт за собой рак

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие связывают длинные выходные с набором лишних килограммов или проблемами со здоровьем из-за избыточного потребления пищи и алкоголя. Как переедание может влиять на риск развития онкологии, рассказал Вадим Покровский, заведующий кафедрой биохимии в РУДН.

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По мнению специалиста, чрезмерное потребление пищи почти не влияет на возникновение рака. Однако, это может привести к нарушениям в обмене веществ, таким как развитие сахарного диабета или дисбаланс в кишечной микрофлоре. Эксперт также подчеркнул, что употребление алкоголя следует ограничивать.

"Алкоголь повышает риск развития рака полости рта, гортани и пищевода", — предостерёг Вадим Покровский.

Кроме того, рекомендуется крайне аккуратно относиться к потреблению красного мяса, так как это фактор риска развития раковых заболеваний. Важно помнить, что здоровое питание является наилучшим вариантом для поддержания организма, подчеркнул Покровский.