США выделяют киевскому режиму "экстраординарные" суммы на противостояние с Россией, но ресурсы "не безграничны", заявил заместитель министра обороны Америка по политическим делам Колин Каль.
По его словам, пока у Штатов есть деньги на нужды ВСУ, но они могут закончиться.
"Очевидно, что конгресс выделил нам экстраординарную сумму на поддержку безопасности Украины, но она не безгранична", — цитирует замминистра Foreign Policy.
Представитель Пентагона подчеркнул, что только за год Киев получил более $35 млрд помощи. При этом уточнил, что нужды Украины оплачивают налогоплательщики США.
"Это экстраординарный объём, и уже тот факт, что мы справились с этим с точки зрения бюрократии и логистики, является чудом", — резюмировал Каль.
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