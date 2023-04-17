Вашингтон выразил беспокойство по поводу возможности использования вооружений, поставляемый Киеву, для нанесения по территории России. Такие опасения высказал замглавы Пентагона Колин Каль в беседе с Foreign Policy.
Американский чиновник напомнил, что хоть США и оказывают всестороннюю поддержку Украине, напрямую вступать в конфликт они не намерены, так как боятся, что это грозит перерастанием в Третью мировую войну.
Замглавы Пентагона особо отметил, что президент США сделал акцент на этом моменте.
"Мы выразили обеспокоенность в связи с тем, что предоставленное нами оборудование может использоваться для нанесения ударов по целям внутри России", — сказал Каль.
Помимо этого политик сообщил, что несмотря на беспрецедентную финансовую поддержку ВСУ, ресурсы Вашингтона не являются безграничными.
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