Foreign Policy: США беспокоятся, чтобы поставки оружия Киеву не привели к Третьей мировой войне

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Вашингтон выразил беспокойство по поводу возможности использования вооружений, поставляемый Киеву, для нанесения по территории России. Такие опасения высказал замглавы Пентагона Колин Каль в беседе с Foreign Policy.

Американский чиновник напомнил, что хоть США и оказывают всестороннюю поддержку Украине, напрямую вступать в конфликт они не намерены, так как боятся, что это грозит перерастанием в Третью мировую войну.

Замглавы Пентагона особо отметил, что президент США сделал акцент на этом моменте.

"Мы выразили обеспокоенность в связи с тем, что предоставленное нами оборудование может использоваться для нанесения ударов по целям внутри России", — сказал Каль.

Помимо этого политик сообщил, что несмотря на беспрецедентную финансовую поддержку ВСУ, ресурсы Вашингтона не являются безграничными.

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