Авторы Foreign Policy пишут, что Европа начала волноваться, потому что США могут оставить Украину.
Как пишут авторы статьи, страны, которые шли на поводу Вашингтона, стали переживать. Волнения связаны с тем, что вектор внимания США в скором времени может сместиться с Украины на Китай. Обозреватели вспомнили фразу Джо Байдена, который пообещал поддерживать Украину. Однако на следующих выборах велика вероятность, что Байден не победит.
"Многие европейцы начинают задаваться вопросом о жизнеспособности стратегии Вашингтона о поддержке союзников и Украины", — говорится в публикации.
Foreign Policy полагает, что в 2024 году США и Китай войдут в эпоху соперничества великих держав. Европа начинает переживать, не останется ли она позабытой один на один с затянувшимся военным конфликтом на Украине после ухода Байдена.
По словам авторов статьи, в кулуарах всё больше политиков выражают беспокойство по поводу грядущих перемен.
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