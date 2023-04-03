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Экс-сотрудник Белого дома Робертс: на карту поставлена ядерная война

2:21
Мир

Экс-сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс уверен, что американцам необходим президент, который пулей вылетит в Москву.

Экс-сотрудник Белого дома Робертс: на карту поставлена ядерная война

Крейг пишет, что из-за американских пропагандистов сейчас на кону стоит ядерная война. Он уверен, что Москва видит и понимает шаги США, которые хотят уничтожить Россию и установить мировое господство.

"Я спрашивал, почему Кремль отказывается использовать силу, чтобы быстро положить конец украинскому конфликту, прежде чем Вашингтон и его марионетки из НАТО станут слишком вовлеченными, чтобы отпустить? Это не имело смысла, пока я не понял, что вашингтонские неоконсерваторы убедили Кремль в том, что война с США неизбежна, что, конечно, означает ядерную войну", — уверен Крейг.

Он полагает, что Россия не использует весь свой военный арсенал из-за потенциального прямого вмешательства США и НАТО. Однако даже здесь силы ПВО РФ смогут перехватить и уничтожить ядерные ракеты США, когда как гиперзвуковые ракеты РФ случайным образом меняют курс и не могут быть перехвачены.

Несколько раз Путин делал публичные заявления о том, что Запад намерен уничтожить Россию. Крейг удивлён, что в Вашингтоне эти заявления даже не опровергают.

"Когда Россия будет готова, США и её марионеткам в НАТО грозит уничтожение", — уверен Крейг.

Неоконсерваторы контролируют все основные правительственные учреждения — Совет национальной безопасности, Пентагон, Государственный департамент. Они контролируют американские СМИ, аналитические центры и фонды, пишет Крейг в статье для Unz.

Крейг убеждён, что, если бы все неоконсерваторы были уволены из правительства, русофобские аналитические центры закрыты, а военно-охранный комплекс позволил избрать президента, который немедленно бы отправился в Москву, согласился на восстановление всех нарушенных соглашений и отвел НАТО от российских границ, ядерную войну можно было бы предотвратить.

"Но можете ли вы представить, чтобы Вашингтон пошёл на такое? Для этого потребуется лидерство, которого американцы не видели уже очень долгое время", — пришёл к выводу Крейг.

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БОЛЬШАЯ ВОЙНА С НАТО НАЧАЛАСЬ! Тактический ядерный удар - когда?
Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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