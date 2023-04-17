WSJ: экс-офицера ВМС США Билс обвинили в ведении канала Donbass Devushka

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Экс-офицер ВМС США Сара Билс была одним из администраторов "пророссийского" аккаунта Donbass Devushka. Канал распространил некоторые секретные документы Пентагона, сообщает издание The Wall Street Journal (WSJ). Однако сама Билс утверждает, что не публиковала слитые данные, а вела подкасты.

Билс призналась, что была одной из 15 человек, которые управляют аккаунтом. Также она принимала активное участие в сборе денежных средств. На Telegram-канал Donbass Devushka подписаны более 65 тысяч человек, публикации выходят на английском языке.

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