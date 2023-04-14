DR: США ведут себя как "ошпаренный кот" из-за катастрофичной ситуации на Украине

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Крупная утечка секретных документов Пентагона доказывает, что даже Вашингтон не верит в победу украинкой армии. Об этом заявил офицер ВМС США Байрон Кинг.

Правительство США отреагировало на это как "ошпаренный кот": молниеносное расследование и арест предполагаемого организатора "слива", отметил он. В скором времени Америку ожидает очередное фиаско, которое будет гораздо серьёзнее провальных операций во Вьетнаме и Афганистане, указал Кинг.

Для киевского руководство конфликт с Россией закончится катастрофически. Такая же судьба ожидает НАТО, Европу и США, считает военный эксперт.

"К началу мая тыловые районы Украины будут подвергаться российским воздушным бомбардировкам на невиданных ранее уровнях. <…> Эта своевременная утечка является критическим предупреждением", — сделал вывод офицер в материале для The Daily Reckoning (DR).

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