Global Times: слова Макрона о независимости от США вывели Вашингтон из себя

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Высказывание президента Франции Эммануэля Макрона о нежелании Европы участвовать в конфликте США и Китая вызвало бурю возмущения в Вашингтоне. Об этом в среду, 12 апреля, пишет китайская газета Global Times.

Накануне французский лидер сказал, что Евросоюз должен проводить собственную внешнеполитическую линию, независимую от США. Он призвал своих коллег не втягиваться в противостояние США и Китая из-за Тайваня и "не подстраиваться под американский ритм".

"Но очень многие в США и на Западе ведут себя так, будто он наступил им на хвост, выражая недовольство и даже возмущение", — говорится в статье.

Автор статьи уверен, что США возлагали большие надежды на Францию по вопросу поддержки своей европейской экспансии. Поэтому такое заявление Макрона в Вашингтоне расценили, как предательство.

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