Макрон призвал Си Цзиньпиня "привести Россию в чувство" из-за операции на Украине

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На встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном председатель КНР призвал все страны уважать международные договоры, касающиеся ядерного оружия. Макрон попросил воздействовать на Россию.

На фоне СВО резко обострилась риторика по поводу возможного использования ядерного оружия. В этой связи глава Китая Си Цзиньпин на встрече с президентом Франции обратился ко всем странам мира с призывом соблюдать действующие международные договоры о нераспространение оружия массового уничтожения.

При этом его французский коллега Эммануэль Макрон, в свою очередь, призвал Китай "привести Россию в чувство" из-за спецоперации на Украине. Необходимость избежать ядерной эскалации стала особенно заметной в повестке дня, так как Макрон отправился в Пекин через несколько дней после решения России разместить часть ядерного арсенала в Белоруссии.

Замминистра обороны России Сергей Рябков заявил, что приостановка участия РФ в новом договоре о СНВ с Соединёнными штатами даёт Москве новые возможности гарантировать свою безопасность, как пишет Independent.

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