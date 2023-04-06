Французский лидер Эммануэль Макрон во время встречи с руководителем КНР Си Цзиньпином сказал, что Пекин способен убедить Москву завершить военную спецоперацию на Украине.
По мнению президента, китайские власти могут запустить переговоры Киева и России.
Известно, что ключевой темой беседы Макрона и Си Цзиньпина является конфликт на Украине. Ещё политики планируют обсудить климат и биоразнообразие, сообщил глава Франции в социальных сетях.
"Мы поговорим о наших предприятиях, обсудим продовольственную безопасность", — добавил представитель Парижа.
Ранее Макрон заявил, что любая страна, которая поддерживает РФ в конфликте, является её сообщницей.
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