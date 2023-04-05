Макрон в Пекине: любой поддерживающий Россию в украинском конфликте является её "сообщником"

1:11 Your browser does not support the audio element. Мир

Французский президент Эммануэль Макрон прибыл с трёхдневным официальным визитом в Китай. Он сразу же отметился рядом резких заявлений в отношении СВО.

Президент Макрон заявил о том, что любой, кто сейчас поддерживает Россию в её конфликте с Украиной, является "российским сообщником". Выступая перед журналистами в Пекине, французский лидер напомнил, что Франция с самого начала приняла решение "помочь жертве", как пишет The Guardian.

Макрон заявил, что на противоположной стороне находятся те страны, кто помогает "агрессору", а значит, они нарушают международное право и являются сообщником "агрессора". По убеждению Макрона, Китай не заинтересован в том, чтобы поставлять оружие в Россию в рамках СВО.

Макрон заявил, что длительная военная операция на Украине не в интересах Китая. По мнению журналистов, Эммануэль Макрон попопытается убедить китайское руководство дистанцироваться от поддержки России. В свою очередь, Китай будет более активно продвигать свой мирный план урегулирования конфликта на Украине.

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