За несколько часов до продления сроков полномочий Си Цзиньпина представители МИД Китая сделали заявление о поставках оружия России.
Си Цзиньпин был избран председателем КНР и Центрального военного совета, поэтому получил право принимать решения, касающиеся вооружения.
Ранее сообщалось, что китайский мирный план по Украине на самом деле про Тайвань.
Пентагон обвинил Китай в том, что страна заинтересована получать обогащённый уран из России с целью производства боеголовок для ядерного оружия.
"А самое интересное, что попало в последнее время в информационное поле — заявление МИД КНР о том, что "Россия может получить китайского оружия столько, сколько США передали Тайваню", — сообщает издание ФАН.
Отмечается, что данное заявление говорит о выбранных КНР приоритетах на ближайшее будущее.
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