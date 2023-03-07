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Foreign Policy: китайский мирный план по Украине на самом деле про Тайвань

1:43
Политика

Китайский мирный план по Украине не направлен на разрешение этого конфликта, как считают американские журналисты. В первую очередь, он предназначен для решения вопроса Тайваня.

Foreign Policy: китайский мирный план по Украине на самом деле про Тайвань

И через 12 месяцев СВО Китай по-прежнему не более способен повлиять на исход этой ситуации, чем в начале конфликта. Основная роль Пекина, в значительной степени, сведена к статусу наблюдателя. Он обеспечивает Москву финансовым спасательным кругом, наращивает закупки российской нефти и угля со значительной скидкой и получает неожиданную прибыль от резкого увеличения экспорта в Россию. Об этом пишет издание Foreign Policy.

Представленный Китаем мирный план из 12 пунктов для Украины не направлен, по мнению издания, на восстановление мира в Европе. На самом деле, послание Китая имеет мало общего с окончанием военных действий на Украине, а скорее диктуется созданием условий для победы в будущем конфликте с Тайванем. Центральное место в мирном плане Китая занимают требования к западным странам отказаться от "менталитета холодной войны" и избегать "блоковой конфронтации", а также уверенность Пекина в том, что Киев не должен получать никакой военной помощи Запада.

Тяга Китая к военной деэскалации скрывает его истинные мотивы. Он хотел бы, чтобы Россия одержала вверх над Украиной в отсутствие постоянной поддержки США и Европы. И такой же предпочтительный баланс сил применим к возможным непредвиденным обстоятельствам на Тайване. В очной встрече между Китаем и Тайванем Поднебесная ловко побеждает.

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Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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