Foreign Policy: китайский мирный план по Украине на самом деле про Тайвань

1:43 Your browser does not support the audio element. Политика

Китайский мирный план по Украине не направлен на разрешение этого конфликта, как считают американские журналисты. В первую очередь, он предназначен для решения вопроса Тайваня.

И через 12 месяцев СВО Китай по-прежнему не более способен повлиять на исход этой ситуации, чем в начале конфликта. Основная роль Пекина, в значительной степени, сведена к статусу наблюдателя. Он обеспечивает Москву финансовым спасательным кругом, наращивает закупки российской нефти и угля со значительной скидкой и получает неожиданную прибыль от резкого увеличения экспорта в Россию. Об этом пишет издание Foreign Policy.

Представленный Китаем мирный план из 12 пунктов для Украины не направлен, по мнению издания, на восстановление мира в Европе. На самом деле, послание Китая имеет мало общего с окончанием военных действий на Украине, а скорее диктуется созданием условий для победы в будущем конфликте с Тайванем. Центральное место в мирном плане Китая занимают требования к западным странам отказаться от "менталитета холодной войны" и избегать "блоковой конфронтации", а также уверенность Пекина в том, что Киев не должен получать никакой военной помощи Запада.

Тяга Китая к военной деэскалации скрывает его истинные мотивы. Он хотел бы, чтобы Россия одержала вверх над Украиной в отсутствие постоянной поддержки США и Европы. И такой же предпочтительный баланс сил применим к возможным непредвиденным обстоятельствам на Тайване. В очной встрече между Китаем и Тайванем Поднебесная ловко побеждает.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.