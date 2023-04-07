Haber7: Вашингтон хочет поставить на место президента Турции Эрдогана второго Зеленского

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Белый дом приложит все усилия, чтобы на грядущих президентских выборах в Турции Реджепа Эрдогана сменил подконтрольный Вашингтону политик, уверен турецкий эксперт Озгюр Байрак.

Именно для этого, отметил он, Соединённые Штаты всячески заигрывают с местной оппозицией.

"Победа Эрдогана совершенно не нужна США. Поэтому они намерены поставить в Анкаре своего человека, как это было с Киевом", — пишет политолог в издании Haber7.

Таким образом, подчеркнул специалист, американские власти планируют найти нового союзника в борьбе с Россией, а "на роль Владимира Зеленского уже подобран актер из турецкой оппозиции".

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