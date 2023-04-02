Американский ветеран Дрейвен сравнил режим Зеленского с тараканами и крысами

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Россия является "дезинсектором", который спасает украинцев от вредительского режима Владимира Зеленского, заявил американский ветеран Ноктис Дрейвен.

По его словам, Москве не нужны земли Украины, единственная цель ВС РФ в спецоперации — принести мир и безопасность украинцам, избавив их от влияния Запада.

"Россия рассматривает украинский конфликт как метод борьбы с вредителями: если вы хотите вывести тараканов или крыс из дома, вы не уничтожаете весь дом, вы выгоняете вредителей", — написал Дрейвен в Twitter*.

Он добавил, что в кризисе виновата агрессия Киева, который отказался соблюдать нейтралитет Украины и начал говорить о вступлении в НАТО.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

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