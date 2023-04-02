Боррель: начало председательства России в СБ ООН подходит для апрельского Дня дурака

1:00 Your browser does not support the audio element. Мир

Глава евродипломатии Жозеп Боррель на своей странице в соцсети хамски высмеял начало председательства РФ в Совете Безопасности ООН.

По его мнению, Москва регулярно нарушает правовые нормы Организация Объединённых Наций, а потому символично, что Россия возглавит СБ ООН именно 1 апреля.

"Начало председательства России в Совете Безопасности ООН подходит для апрельского Дня дурака", - написал дипломат в Twitter*.

Стоит отметить, что Боррель не является автором высказывания, а подсмотрел язвительную антироссийскую шутку в украинских интернет-изданиях.

Смена страны-председателя в Совете безопасности происходит ежемесячно: государства по очереди возглавляют СБ ООН в алфавитном порядке.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

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