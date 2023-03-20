Страны Евросоюза договорились поставить Киеву в течение 12 месяцев миллион снарядов

1:21 Your browser does not support the audio element. Мир

В течение ближайшего года Киев может получить от Евросоюза миллион снарядов. Общий объём военной помощи оценивается в два миллиарда евро.

Евросоюз согласовал план Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, который касается обеспечения ВСУ боеприпасами. В соответствии с этим планом, Украина должна получить вооружения на сумму в два миллиарда евро в течение ближайших 12 месяцев. Французская агентство France-Presse сообщает об этом, ссылаясь на дипломатические источники.

А информационное агентство DPA сообщает, что страны Евросоюза планируют поставить Киеву в течение ближайших 12 месяцев до одного миллиона артиллерийских снарядов. Ранее об этом также писал Bloomberg.

Киев заявлял, что до конца года ему потребуется до миллиона снарядов, и это обойдётся в четыре миллиарда евро. Украина расходует в месяц от 60 до 210 тысяч снарядов, а вся европейская оборонная промышленность сейчас способна выпускать только 25 тысяч снарядов в месяц. Россия использует ежемесячно от 20 до 60 тысяч артиллерийских снарядов.