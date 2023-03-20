В течение ближайшего года Киев может получить от Евросоюза миллион снарядов. Общий объём военной помощи оценивается в два миллиарда евро.
Евросоюз согласовал план Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, который касается обеспечения ВСУ боеприпасами. В соответствии с этим планом, Украина должна получить вооружения на сумму в два миллиарда евро в течение ближайших 12 месяцев. Французская агентство France-Presse сообщает об этом, ссылаясь на дипломатические источники.
А информационное агентство DPA сообщает, что страны Евросоюза планируют поставить Киеву в течение ближайших 12 месяцев до одного миллиона артиллерийских снарядов. Ранее об этом также писал Bloomberg.
Киев заявлял, что до конца года ему потребуется до миллиона снарядов, и это обойдётся в четыре миллиарда евро. Украина расходует в месяц от 60 до 210 тысяч снарядов, а вся европейская оборонная промышленность сейчас способна выпускать только 25 тысяч снарядов в месяц. Россия использует ежемесячно от 20 до 60 тысяч артиллерийских снарядов.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российские войска разгромили колонну бронетранспортёров М113 производства США в зоне спецоперации, момент атаки попал на видеозапись.