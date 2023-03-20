Euractive: в ЕС не могут насобирать снаряды для Киева на обещанный миллиард евро

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В некоторых странах ЕС признали, что не имеют возможности собрать на своих складах боеприпасы для Украины на сумму один миллиард евро. Об этом пишет издание Euractive.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пообещал найти для Киева на европейских складах боеприпасы на сумму в один миллиард евро. Помимо этого, Боррель допустил, что ещё один миллиард евро Евросоюз, возможно, выделит в обозримом будущем на совместные закупки снарядов. Окончательное решение по этому вопросу будет принято 20 марта.

"Некоторые столицы (в ЕС) обеспокоены тем, что количество боеприпасов, оставшихся на складах континента, не стоит 1 миллиард евро, что ставит вопрос о том, что будет с деньгами, оставшимися на руках", — говорится в статье.

Авторы уточнили, что европейские чиновники не в курсе, какое количество боеприпасов остаётся на их складах. Один из представителей ЕС, слова которого приводит издание, назвал ситуацию, связанную с уровнем запасов снарядов, "реальной проблемой".