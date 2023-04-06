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В МИД Украины связали провал минских соглашений с эгоизмом Германии

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Мир

Замруководителя МИД Украины, бывший посол в ФРГ Андрей Мельник назвал в качестве одной из ключевых причин провала минских договорённостей эгоизм Берлина.

В МИД Украины связали провал минских соглашений с эгоизмом Германии

Как отметил дипломат, "нормандский формат" оказался неэффективным по многим причинам. Политик заявил, что немецкие власти не справились с ролью посредника.

"Эгоистические интересы в конце концов вышли на первый план", — заявил замминистра в беседе с "РБК-Украина".

Германия должна была убеждать Москву выполнять минские соглашения, а не бояться "раздражать россиян", заключил Мельник.

Ранее он призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца перейти все "красные линии" по Украине.

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Минские соглашения были нужны для того, чтобы подготовить войну против РФ — Лавров #shorts
Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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