Экс-посол Мельник призвал Шольца перейти все "красные линии" по Украине

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Экс-посол Украины в Берлине Андрей Мельник подверг критике внешнюю политику канцлера Германии Олафа Шольца.

По словам дипломата, в феврале 2022 года Шольц решился на "эпохальное нарушение табу", но затем сократил поддержку Киева. Он отметил, что Германия медлит с поставками некоторых видов техники из-за своего "зигзагообразного курса", в котором наблюдается больше "откатов", чем стратегических продвижений.

Мельник потребовал от канцлера ФРГ перейти все "самопрочерченные красные линии" по украинскому вопросу и передать новое оборудование киевскому режиму.

"Ожидаем дальнейших смелых решений. Прежде всего ждём истребителей", — приводит комментарий бывшего посла издание Die Welt*.

* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.