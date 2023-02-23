Экс-посол Украины в Берлине Андрей Мельник подверг критике внешнюю политику канцлера Германии Олафа Шольца.
По словам дипломата, в феврале 2022 года Шольц решился на "эпохальное нарушение табу", но затем сократил поддержку Киева. Он отметил, что Германия медлит с поставками некоторых видов техники из-за своего "зигзагообразного курса", в котором наблюдается больше "откатов", чем стратегических продвижений.
Мельник потребовал от канцлера ФРГ перейти все "самопрочерченные красные линии" по украинскому вопросу и передать новое оборудование киевскому режиму.
"Ожидаем дальнейших смелых решений. Прежде всего ждём истребителей", — приводит комментарий бывшего посла издание Die Welt*.
* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.