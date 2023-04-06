Захарова: НАТО за 74 года существования нечем похвастаться, альянсу пора на пенсию

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова порекомендовала Североатлантическому альянсу отправиться на пенсию.

По её словам, блоку "нечем похвастаться", ведь за его плечами лишь многочисленные конфликты, в том числе на территории Ирака, Афганистана, Ливии и Югославии. Она обвинила НАТО в совершении безнаказанных военных преступлений, разрушении гражданских объектов и убийствах мирных жителей. История НАТО показывает, что организация не является оборонительным союзом, уточнила дипломат.

Как пояснила Захарова, альянс продолжает своё расширение, угрожая безопасности РФ. Она назвала Финляндию новой жертвой военного блока, которую воспринимают в качестве плацдарма для сдерживания Москвы.

Дипломат убеждена: Североатлантический альянс дестабилизирует обстановку в мире, накачивая Украину оружием, совершая нападки на КНР и Россию. Представитель МИД считает, что НАТО и безопасность — несовместимые понятия.

"В этой связи напрашивается вывод — в 74 года Североатлантическому блоку пора уйти на пенсию", — сказано в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.

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